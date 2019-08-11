Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
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Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:00 Kaynak: AA
Murat Şahin idaresindeki 01 SP 027 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Şambayat beldesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile aynı aileden Muhammed Ali (19), Mustafa (14) ve Kadriye Şahin (50) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bu arada, ailenin Kurban Bayramı ziyareti için Mersin'den Adıyaman'a geldiği öğrenildi.
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