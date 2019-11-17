Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Mücahit Coşkun idaresindeki 33 PH 718 plakalı otomobil, Kahta-Gerger kara yolu Aydınpınar köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Dursun Soykan, Hasan Gökhan Çömez ve Metin Yakut yaralandı.


112 Acil Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 01:02 Kaynak: AA
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