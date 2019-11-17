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Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
6 saat önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 01:02 Kaynak: AA
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Mücahit Coşkun idaresindeki 33 PH 718 plakalı otomobil, Kahta-Gerger kara yolu Aydınpınar köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Dursun Soykan, Hasan Gökhan Çömez ve Metin Yakut yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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