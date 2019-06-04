Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
1 saat önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:03 Kaynak: AA
'ın Kahta
ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Mustafa Aktaş
yönetimindeki 06 EU 8034 plakalı otomobil, Kahta- Atatürk
Barajı kara yolunun 2. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Sürücü ile araçta bulunan Yusuf Arı
, Sadık Ay
, Neşet Akel ve Muhammet Akif Ay yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan sürücü Mustafa Aktaş, buradaki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Melen Çayı'nda korku dolu anlar! Kaya parçası durdurdu
Bahçeli, 'Aziz İstanbul' şarkısı eşliğinde Ankara'yı turladı
Uçuruma yuvarlandı korna çalarak kurtarılmayı bekledi
LPG'li otomobil ateş topuna döndü, kimse yaklaşamadı