Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
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Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı, System.String[]

Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Mehmet Güzel Aydın idaresindeki 34 YP 6603 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolunun 10'uncu kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Mehmet, Rabia, Songül ve Sudenaz Aydın yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman, Kahta, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:34 Kaynak: AA
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