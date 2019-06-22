Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
1 saat önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 08:33 Kaynak: AA
'ın Kahta
ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Hüseyin Kıymaz idaresindeki 01 BK 401 plakalı otomobil, Kahta- Siverek
kara yolunun 4. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü, Refika, Songül ve Sedanur Kıymaz (2) ile Songül ve Devran Geyik yaralandı.
Yaralılar, Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Lüks otomobil, durağa böyle daldı
Nevşehir'de turist otobüsü kaza yaptı: 30 yaralı
Otomobil ortadan ikiye bölündü, 2 kişi feci şekilde öldü!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan videolu "Oyumuzu nasıl kullanmalıyız?" paylaşımı