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Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
6 saat önce
Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:36 Kaynak: AA
Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Mehmet Ulaş idaresindeki 44 BG 457 plakalı otomobil, Gaziantep-Besni kara yolunda Kurugöl köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü Ulaş ile otomobilde bulunan Merve, Münevver, Elif Sude ve Zeynep Ulaş ile Hülya Kılınç yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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