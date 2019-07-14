Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da otomobil şarampole devrilen: 2 yaralı
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Adıyaman'da otomobil şarampole devrilen: 2 yaralı

4 saat önce

Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobil şarampole devrilen: 2 yaralı, System.String[]
Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.
İlkay Eroğlu idaresindeki 02 FF 278 plakalı otomobil Adıyaman Çelikhan kara yolunun 25'inci kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile yanında bulunan Deniz Eroğlu yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Çelikhan, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:41 Kaynak: AA
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