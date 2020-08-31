Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni'den Beşyol köyü istikametine gitmekte olan Doğan Aydın idaresindeki Renault marka otomobil, Beşyol köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Doğan Aydın ile otomobilde bulunan Hasan Aydın ve Ubeş Aydın yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Hasan Aydın yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürüyor. - ADIYAMAN