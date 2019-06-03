Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
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Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı, System.String[]
Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Y. idaresindeki 60 KA 458 plakalı otomobil, Tut ilçesine bağlı Meryemuağı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak takla atıp şarampole yuvarlandı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Mehmet Y., ile otomobilde bulunan Perihan Y. ve Selda Y., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Perihan Y. ile Selda Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:27 Kaynak: İHA
Tut, Adıyaman, 3. Sayfa
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