Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
1 saat önce
Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:27 Kaynak: İHA
'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Mehmet Y. idaresindeki 60 KA 458 plakalı otomobil, Tut
ilçesine bağlı Meryemuağı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak takla atıp şarampole yuvarlandı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Mehmet Y., ile otomobilde bulunan Perihan Y. ve Selda Y., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Perihan Y. ile Selda Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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