Adıyaman'da otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da otomobil takla attı: 2 yaralı

6 saat önce

ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobil takla attı: 2 yaralı, System.String[]

ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Koray Yaprak yönetimindeki 34 YL 5791 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada ters dönerek durabilen otomobilin sürücüsü Koray Yaprak ile yanında bulunan Zeliha Yaprak yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye allınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.


Yeşilyurt Mahallesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:02 Kaynak: DHA
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