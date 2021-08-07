Adıyaman'da, otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Özcan Kılavuz idaresindeki 46 VK 386 plakalı Renault marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Atatürk Bulvarı Köprülü Kavşak yakınlarında takla atarak ters döndü. Kazada sürücü Özcan Kılavuz ile otomobilde bulunan 12 yaşlarındaki Naz Kılavuz yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN