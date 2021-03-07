Adıyaman'da otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da otomobil takla attı: 3 yaralı
07.03.2021 12:02
Adıyaman'da bir otomobilin takla atıp ters dönmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Adıyaman'da bir otomobilin takla atıp ters dönmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Serdar B. idaresindeki 34 ZH 2944 plakalı otomobil, Yeşilyurt Mahallesi Perre Antik Kenti mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Otomobilin takla atarak ters döndüğü kazada otomobil sürücüsü Serdar B. ile araçta bulunan Fadime B. ve Belinay B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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