Adıyaman'da Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı
51 dakika önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil takla attı; kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Adıyaman
'ın Kahta
ilçesinde otomobil takla attı; kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, Kahta Küçük Sanayi Sitesi Kavşağında meydana geldi. Mehmet Ateş
(36) yönetimindeki 27 BL 541 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Takla atan otomobilde bulunan Mehmet Hamit Ateş (12), Yunus Gören (23), Mehmet Ateş (37) ve otomobil sürücüsü Mehmet Ateş yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi
acil servisine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 08:04 Kaynak: İHA
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