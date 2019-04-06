Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı

Adıyaman'da Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı

51 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil takla attı; kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil takla attı; kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kahta Küçük Sanayi Sitesi Kavşağında meydana geldi. Mehmet Ateş (36) yönetimindeki 27 BL 541 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Takla atan otomobilde bulunan Mehmet Hamit Ateş (12), Yunus Gören (23), Mehmet Ateş (37) ve otomobil sürücüsü Mehmet Ateş yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 08:04 Kaynak: İHA

Kahta, Adıyaman, 3. Sayfa
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