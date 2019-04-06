Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı

Adıyaman'da Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı

57 dakika önce

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı, System.String[]
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı. 

Kaza, akşam saatlerinde Kahta- Adıyaman yolunun 5'inci kilometresi  Ortaca köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet Ateş (36) yönetimindeki 27BL 541 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada, sürücü ile ters dönen otomobildeki Mehmet Hamit Ateş (11), Mehmet Ulutaş (20) ve Yunus Gören (23) yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:34 Kaynak: DHA

Kahta, Adıyaman, Güncel
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