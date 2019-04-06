Adıyaman'da Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı
28 dakika önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Adıyaman
'ın Kahta
ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kahta- Adıyaman yolunun 5'inci kilometresi Ortaca
köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet Ateş
(36) yönetimindeki 27BL 541 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada, sürücü ile ters dönen otomobildeki Mehmet Hamit Ateş (11), Mehmet Ulutaş
(20) ve Yunus Gören (23) yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:59 Kaynak: DHA
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