Adıyaman'da Otomobil Üniversite Öğrencilerine Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
1 saat önce
ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı üniversite öğrencilerinden Emine Şevval Aytemir (21) yaşamını yitirdi, Elif Dağdelen (21) ise ağır yaralandı.
ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı üniversite öğrencilerinden Emine Şevval Aytemir (21) yaşamını yitirdi, Elif Dağdelen (21) ise ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Altınşehir
Mahallesi'nde meydana geldi. M.D. yönetimindeki 02 LE 251 plakalı otomobil, okul çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan Adıyaman Üniversitesi
Arapça Öğretmenliği Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Elif Dağdelen ile Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu 1'nci sınıf öğrencisi Emine Şevval Aytemir'e çarptı. Kazanın etkisiyle yola savrularak yaralanan 2 öğrenci kazayı görenlerin haber verdiği ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan öğrencilerinden Emine Şevval Aytemir doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Elif Dağdelen'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayı duyarak hastaneye gelen Aytemir'in okul arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatan polis, sürücü M.D.'yi gözaltına aldı. - Adıyaman
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:33 Kaynak: DHA
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