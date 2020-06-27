Adıyaman'da otomobil yangını - Son Dakika

Dumanları fark eden sürücü otomobile yol kenarına çekti. Kısa sürede olay yerine gelen Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek otomobilin yanarak küle dönmesini önledi. - ADIYAMAN

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 17 AAK 920 plakalı otomobil sürücüsü Osmaniye 'den yeni aldığı otomobil ile Adıyaman'a gittiği sırada Gölbaşı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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