Adıyaman'da Otomobil Yayalara Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, M.D. idaresindeki 02 LE 251 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Altınşehir Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Dağdelen (21) ile Emine Şevval Aytemir'e (18) çarptı.



Kazada yaralanan Dağdelen ile Aytemir, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Yaralılardan Elif Dağdelen müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aytemir'in hayati tehlikesi devam ediyor.



Dağdelen ile Aytemir'in Adıyaman Üniversitesinde öğrenci oldukları öğrenildi.



Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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