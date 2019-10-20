Adıyaman'da, otomobilde kaçak sigara ve içkiler bulundu

ADIYAMAN'da, şüphe üzerine sürücüsü durdurulan otomobilde yapılan aramada, 199 paket kaçak sigara ile 48 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adıyaman- Şanlıurfa yolunun 25'inci kilometresinde, uygulama noktası oluşturuldu. Ekipler, şüphe üzerine sürücüsünü durduğu otomobilde arama yaptı. Araçta arama sonucu gümrük kaçağı olan 199 paket sigara ile 48 şişe içki ele geçirildi. Otomobil sürücüsü V.İ., gözaltına alındı.