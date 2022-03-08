Adıyaman'da otomobilde uyuşturucu saklayan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Adıyaman'da otomobilde uyuşturucu saklayan 2 zanlı tutuklandı

08.03.2022 10:16
Adıyaman'da otomobilde uyuşturucu saklayan 2 zanlı tutuklandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, otomobilin motor kısmına sakladıkları uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, otomobilin motor kısmına sakladıkları uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri takibe aldıkları bir otomobili durdurarak arama yaptı.

Motor kısmına gizlenmiş 439 gram sentetik uyuşturucu ile 1,35 gram toz esrar ele geçirilen araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. ile E.Ç. tutuklandı, S.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman'da otomobilde uyuşturucu saklayan 2 zanlı tutuklandı

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Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Hisarcık, Gölbaşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da otomobilde uyuşturucu saklayan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da otomobilde uyuşturucu saklayan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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