ADIYAMAN'DA, OTOMOBİLDEKİ UYUŞTURUCUYA 3 GÖZALTI - Son Dakika
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ADIYAMAN'DA, OTOMOBİLDEKİ UYUŞTURUCUYA 3 GÖZALTI

26.02.2022 12:29

ADIYAMAN'da, uygulama noktasında durdurulan ve içerisinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, uygulama noktasında durdurulan ve içerisinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman- Gölbaşı karayolunun 15'inci kilometresinde oluşturulan uygulama noktasında plakası ve sürücüsü açıklanmayan otomobili durdurdu. Polis tarafından otomobilde yapılan aramada 91 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, otomobilde bulunan İ.Ç., S.Ç. ve F.G.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki sorgulamaların ardından adliyeye sevk edildi.

ADIYAMAN'DA, OTOMOBİLDEKİ UYUŞTURUCUYA 3 GÖZALTI
ADIYAMAN'DA, OTOMOBİLDEKİ UYUŞTURUCUYA 3 GÖZALTI
ADIYAMAN'DA, OTOMOBİLDEKİ UYUŞTURUCUYA 3 GÖZALTI

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adıyaman Gölbaşı, Uyuşturucu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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