Adıyaman'da otomobildeki uyuşturucuya 3 gözaltı - Son Dakika
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Adıyaman'da otomobildeki uyuşturucuya 3 gözaltı

13.06.2022 12:54
Adıyaman'da otomobildeki uyuşturucuya 3 gözaltı

ADIYAMAN'da, bir otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, bir otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili kent merkezinde durdurdu. Araçtaki aramada 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuye polis ekipleri el koyarken, araçtaki T.A., A.C. ve D.S.D gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Adıyaman'da otomobildeki uyuşturucuya 3 gözaltı
Adıyaman'da otomobildeki uyuşturucuya 3 gözaltı
Adıyaman'da otomobildeki uyuşturucuya 3 gözaltı
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da otomobildeki uyuşturucuya 3 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da otomobildeki uyuşturucuya 3 gözaltı - Son Dakika
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