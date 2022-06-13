Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili kent merkezinde durdurdu. Araçtaki aramada 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuye polis ekipleri el koyarken, araçtaki T.A., A.C. ve D.S.D gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da otomobildeki uyuşturucuya 3 gözaltı - Son Dakika

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