Adıyaman 'da, otomobilde uyuşturucu madde ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan T.A., A.C. ve D.S.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: DHA

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da otomobildeki uyuşturucuya 3 gözaltı (2) - Son Dakika

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