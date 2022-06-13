TUTUKLANDILAR
Adıyaman'da, otomobilde uyuşturucu madde ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan T.A., A.C. ve D.S.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: DHA
Adıyaman, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da otomobildeki uyuşturucuya 3 gözaltı (2) - Son Dakika
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