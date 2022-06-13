Adıyaman'da otomobildeki uyuşturucuya 3 gözaltı (2) - Son Dakika
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Adıyaman'da otomobildeki uyuşturucuya 3 gözaltı (2)

13.06.2022 16:27
Adıyaman'da otomobildeki uyuşturucuya 3 gözaltı (2)

TUTUKLANDILARAdıyaman'da, otomobilde uyuşturucu madde ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan T.A., A.C. ve D.S.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

TUTUKLANDILAR

Adıyaman'da, otomobilde uyuşturucu madde ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan T.A., A.C. ve D.S.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da otomobildeki uyuşturucuya 3 gözaltı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da otomobildeki uyuşturucuya 3 gözaltı (2) - Son Dakika
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