Adıyaman'da otomobili kurşunlayan kişi tutuklandı - Son Dakika

Adıyaman'da bir aracı kurşunlama olayıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi'nde O.A'ya ait 07 AAT 397 plakalı otomobil kurşunlandı.

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince geniş çaplı çalışma yürütüldü.

Çalışmalar sonucunda şüphelilerin 06 HB 3641 plakalı araç içerisinden ateş edip olay yerinden ayrıldıkları tespit edildi.

Ekipler 6 şüpheliyi operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden M.E.T. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.