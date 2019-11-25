Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da otomobilin çarptığı 2 yaşındaki Damla, öldü
Son Dakika Güncel Adıyaman'da otomobilin çarptığı 2 yaşındaki Damla, öldü - Son Dakika

Adıyaman'da otomobilin çarptığı 2 yaşındaki Damla, öldü

6 saat önce

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, sokakta oynayan 2 yaşındaki Damla Varol, otomobilin çarpması sonucu, yaşamını yitirdi.

Adıyaman'da otomobilin çarptığı 2 yaşındaki Damla, öldü, System.String[]

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, sokakta oynayan 2 yaşındaki Damla Varol, otomobilin çarpması sonucu, yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde, Narinler Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oynayan Damla Varol'a, A.Ç. (51) yönetimindeki 02 AU 996 plakalı otomobil, çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Varol'u görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Damla, Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Damla, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Damla Varol, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Acı haberi alan Varol ailesi gözyaşlarına boğulurken, Damla Varol'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Sürücü A.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.


Polis, Besni, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 08:01 Kaynak: DHA
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