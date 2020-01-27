Adıyaman'da otomobilin çarptığı at öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da otomobilin çarptığı at öldü, 2 kişi yaralandı

25 dakika önce

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, aniden yola fırlayan ata otomobil çarptı.

Adıyaman'da otomobilin çarptığı at öldü, 2 kişi yaralandı, System.String[]

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, aniden yola fırlayan ata otomobil çarptı. Kazada at ölürken, otomobildeki 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Adıyaman- Gölbaşı karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi.  Aşağı Çöplü köyü yakınlarında Bilal Çimen yönetimindeki 63 ABN 698 plakalı otomobil, aniden yola fırlayan ata çarptı. Kazada Bilal Çimen ile otomobildeki Haşim Çimen yaralanırken, at ise öldü. Yaralılar ihbarla gelen bağlık ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Adıyaman Gölbaşı, Gölbaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:36 Kaynak: DHA
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