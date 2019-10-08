Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı
Son Dakika Güncel Adıyaman'da otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı

Adıyaman'da otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı

1 saat önce

Adıyaman'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.

Adıyaman'da otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı, System.String[]

Adıyaman'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Semra D'nin yönetimindeki 34 LS 8441 plakalı otomobil Sümerevler Mahallesi'nde bisikletli Yusuf Derviş'e çarptı.

Kazada yaralanan Derviş, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:54 Kaynak: AA
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