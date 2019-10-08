Adıyaman'da otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı
1 saat önce
Adıyaman'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:54 Kaynak: AA
Adıyaman'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Semra D'nin yönetimindeki 34 LS 8441 plakalı otomobil Sümerevler Mahallesi'nde bisikletli Yusuf Derviş'e çarptı.
Kazada yaralanan Derviş, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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