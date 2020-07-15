Adıyaman'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

Ağır yaralanan F.D, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Adıyaman 'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.

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