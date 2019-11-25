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Adıyaman'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

6 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Adıyaman'da otomobilin çarptığı çocuk öldü, System.String[]

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

A.Ç. (51) idaresindeki 02 AU 996 plakalı otomobil, ilçe merkezindeki Merinos Caddesi Narinler Sokak'ta oyun oynayan Damla Varol'a çarptı.

Ağır yaralanarak 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cesedi hastane morguna kaldırılırken, otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Adıyaman, Besni, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 06:54 Kaynak: AA
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