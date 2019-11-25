Adıyaman'da otomobilin çarptığı çocuk öldü
6 saat önce
Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 06:54 Kaynak: AA
Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
A.Ç. (51) idaresindeki 02 AU 996 plakalı otomobil, ilçe merkezindeki Merinos Caddesi Narinler Sokak'ta oyun oynayan Damla Varol'a çarptı.
Ağır yaralanarak 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cesedi hastane morguna kaldırılırken, otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
Aracının altında metrelerce sürükledi! Suriyeli sürücü can aldı Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe'nin tabutuna kadınlar omuz verdi Jet Fadıl Caprice Gold'a geldi, mağdurlar inşaata akın etti Uğur Dündar ile Sevilay Yılman canlı yayında Talat Atilla üzerinden tartışma yaşadı