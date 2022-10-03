ADIYAMAN'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN YARALANDI - Son Dakika
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ADIYAMAN'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN YARALANDI

03.10.2022 12:56

ADIYAMAN'da yolun karşına geçmeye çalışan Sabiha Alıcı (72) otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

ADIYAMAN'da yolun karşına geçmeye çalışan Sabiha Alıcı (72) otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Abidin A., idaresindeki 44 ACU 968 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sabiha Alıcıya çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Hastanede tedavi altına alınan Alıcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ADIYAMAN'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN YARALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ADIYAMAN'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN YARALANDI - Son Dakika
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