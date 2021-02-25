Otomobilin çarptığı kişi öldü - Son Dakika

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Kaza yerinden görüntüler

Polis ekiplerinin olay yerinde incelemelerde bulunmaları Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, araçtaki 2 kişi yaralandı.

A.B. (35) idaresindeki 06 AD 6316 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolunun 12'nci kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Yılmaz'a (31) çarptı.

Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçta yaralanan sürücünün eşi ve çocuğu, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yılmaz'ın cenazesi, incelemenin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi

Bu arada, sürücü A.B'nin de gözaltına alındığı öğrenildi.