Otomobilin çarptığı kişi öldü - Son Dakika

Otomobilin çarptığı kişi öldü

25.02.2021 23:21

Kaza yerinden görüntüler Polis ekiplerinin olay yerinde incelemelerde bulunmaları Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza yerinden görüntüler

Polis ekiplerinin olay yerinde incelemelerde bulunmaları Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, araçtaki 2 kişi yaralandı.

A.B. (35) idaresindeki 06 AD 6316 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolunun 12'nci kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Yılmaz'a (31) çarptı.

Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçta yaralanan sürücünün eşi ve çocuğu, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yılmaz'ın cenazesi, incelemenin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi

Bu arada, sürücü A.B'nin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Otomobilin çarptığı kişi öldü
Otomobilin çarptığı kişi öldü
Otomobilin çarptığı kişi öldü
Otomobilin çarptığı kişi öldü

Ömer Yılmaz, Otomobil, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobilin çarptığı kişi öldü - Son Dakika


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