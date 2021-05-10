Adıyaman'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Cevdet G. idaresindeki 06 DA 5948 plakalı otomobil, Eskisaray Mahallesi'nde önünde seyreden Kasım Ç. idaresindeki 02 ABF 431 plakalı motosiklete çarptı.

Adıyaman 'da, otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı.

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