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Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya öldü

7 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya öldü, System.String[]

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

K.E. idaresindeki 27 AAG 93 plakalı otomobil, ilçe merkezi Erdemoğlu Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen İsa Öncel'e çarptı.

Besni Devlet Hastanesine kaldırılan Öncel, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü K.E. gözaltına alındı.

Adıyaman, Besni, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:36 Kaynak: AA
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