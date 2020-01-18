Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

6 saat önce

Adıyaman'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı, System.String[]

Adıyaman'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nurgül K. idaresindeki 02 FS 256 plakalı otomobil Kayalık Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Abdurrahman Ç'ye çarptı.

Kazada Abdurrahman Ç. 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:44 Kaynak: AA
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