Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika

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Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
6 saat önce
Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.A. idaresindeki 07 NM 588 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Valilik kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Z.H'ye çarptı.
Yaralanan Z.H, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 05:48 Kaynak: AA
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