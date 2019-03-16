Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Otomobilin Devrilmesi

Adıyaman'da Otomobilin Devrilmesi

1 saat önce

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde dün otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Cennet Üzümcü, Besni ilçesinde toprağa verildi.

Adıyaman'da Otomobilin Devrilmesi, System.String[]
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde dün otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Cennet Üzümcü, Besni ilçesinde toprağa verildi.

Eşinin kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Çelikhan Devlet Hastanesinde müdahaleye kurtarılamayan okul öncesi öğretmeni Cennet Üzümcü (25), Besni ilçesine bağlı Sarıyaprak köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Cenazeye Üzümcü'nün ailesi ve yakınlarının yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Üzümcü'nün öğretmen arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Kahta ilçesinde görev yapan okul öncesi öğretmenleri Mehmet ve Cennet Üzümcü'nün kızlarını kontrol için Malatya'ya, hastaneye götürdüğü, kazanın da dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

Bu arada kazada yaralanan Mehmet Üzümcü ve 6 aylık Ayşe Sena Üzümcü'nün durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Dün Mehmet Üzümcü idaresindeki 27 Y 0440 plakalı otomobil, Çelikhan-Malatya kara yolunun 12. kilometresinde devrilmiş, kazada Mehmet ve Cennet Üzümcü ile 6 aylık bebekleri Ayşe Sena yaralanmıştı.

Ağır yaralı Cennet Üzümcü kaldırıldığı Çelikhan Devlet Hastanesinde kurtarılamamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 05:04 Kaynak: AA

Besni, Çelikhan, Adıyaman, Güncel
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