ADIYAMAN'DA OTOMOBİLİN MOTOSİKLETE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika

ADIYAMAN'DA OTOMOBİLİN MOTOSİKLETE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

ADIYAMAN'da, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Kubilay Fil yaralandı.

ADIYAMAN'da, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Kubilay Fil yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, öğleden sonra Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir Duran yönetimindeki 17 ABH 178 plakalı otomobil, Kubilay Fil'in kullandığı 45 RD 435 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan sürücü Kubilay Fil, çağırılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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