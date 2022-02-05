Üye Girişi
Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

05.02.2022 00:02
Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Furkan Güngör idaresindeki 02 DC 112 plakalı otomobil, baraj yolunda şarampole devrildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü ile 2 kişi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, sürücü Güngör'e ait köpek, sağlık ekipleri gelene kadar sahibinin başında bekledi.

Yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından aracın yanından ayrılmayan köpek, itfaiye ekiplerince sahibinin tedavi gördüğü hastaneye götürüldü.

İtfaiye eri Mehmet Akif Fırat, kaza yerine geldiklerinde köpeğin sahibinin başında beklediğini gördüklerini söyledi.

Yaralı sürücünün hastaneye kaldırıldığını ancak köpeğin yine de aracı terk etmediğini belirten Fırat, "Onun bu şekilde davranması bizi çok duygulandırdı." dedi.

Köpek, veteriner hekimin kontrolünden sonra sahibinin evine götürülecek.

YORUMLAR
500

Otomobil, Adıyaman, İtfaiye, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:55 Ayrılık resmi olarak gerçekleşti! Fenerbahçe genç yıldızı kiralık olarak gönderdi
23:49 Ekrem İmamoğlu'ndan gündem olacak oy oranı çıkışı: Farkı açıklarsam kafaları önlerine eğilir
23:16 Genç futbolcu, Avrupa yolcusu! Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz'dan kasasına koyacağı para bile netleşti
23:14 Büyükşen çifti cinayetinde gelişme! Tutuklu bulunan bir kişi daha tahliye edildi
23:07 Erdoğan revizyon sinyali verdi, Kabine değişikliği kapıda! 3 bakan görevini devredebilir
22:55 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 3600 Ek Gösterge müjdesi geldi! Mayıs ya da haziranda gündeme gelecek
22:39 DEAŞ suikastı iddialarıyla ilgili Bakan Soylu'ya tepki gösteren İmamoğlu: Büyük bir görev ihmali var
22:18 Yok böyle maç! Kayseri'deki gol düellosunda nefesler tutuldu
22:15 Son Dakika: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, mart ayında Türkiye'ye gelecek
22:03 Konyaspor'un zirve inadı devam ediyor! Müthiş seriyi Giresunspor da bitiremedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 00:08:22. #1.11#
SON DAKİKA: Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement