Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Furkan Güngör idaresindeki 02 DC 112 plakalı otomobil, baraj yolunda şarampole devrildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü ile 2 kişi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, sürücü Güngör'e ait köpek, sağlık ekipleri gelene kadar sahibinin başında bekledi.

Yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından aracın yanından ayrılmayan köpek, itfaiye ekiplerince sahibinin tedavi gördüğü hastaneye götürüldü.

İtfaiye eri Mehmet Akif Fırat, kaza yerine geldiklerinde köpeğin sahibinin başında beklediğini gördüklerini söyledi.

Yaralı sürücünün hastaneye kaldırıldığını ancak köpeğin yine de aracı terk etmediğini belirten Fırat, "Onun bu şekilde davranması bizi çok duygulandırdı." dedi.

Köpek, veteriner hekimin kontrolünden sonra sahibinin evine götürülecek.