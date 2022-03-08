Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

08.03.2022 22:47
Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Ahmet Bilgin (22) idaresindeki 02 HP 977 plakalı otomobil, Kahta-Baraj yolunun 2. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Ahmet Acar (21), Uygar Vurgun (20) ve Erol Işık (22) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Süratle ilerleyen otomobil biri polis olmak üzere 2 kişiyi hayattan kopardı Süratle ilerleyen otomobil biri polis olmak üzere 2 kişiyi hayattan kopardı Otomobil ters döndü Otomobil ters döndü

Ahmet Bilgin, Otomobil, Adıyaman, HP, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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