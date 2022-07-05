Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Kemal Fırat'ın kullandığı 02 KH 273 plakalı otomobil, Kahta-Siverek kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Bekir (67) ve Saadet Fırat (62) ile Muzaffer Kurtar (58) yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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