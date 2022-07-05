Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

05.07.2022 20:31
Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kemal Fırat'ın kullandığı 02 KH 273 plakalı otomobil, Kahta-Siverek kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Bekir (67) ve Saadet Fırat (62) ile Muzaffer Kurtar (58) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Adıyaman, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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