Adıyaman'da otomobilin stepne kısmında uyuşturucu ele geçirildi: 4 gözaltı - Son Dakika

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 140 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente gelen bir otomobilde uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine aracı Nissibi Köprüsü yakınlarında durdurdu.
Narkotik Köpeği "Manken"in de katıldığı aramada, otomobilin stepne kısmına gizlenmiş 3 kilo 140 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.A.A, A.B, C.İ. ve A.K. jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA
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