Adıyaman'da otomobilin takla atması güvenlik kamerasınca kaydedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da otomobilin takla atması güvenlik kamerasınca kaydedildi - Son Dakika

Adıyaman'da otomobilin takla atması güvenlik kamerasınca kaydedildi

6 saat önce

Adıyaman'da otomobilin takla atması sonucu iki kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Adıyaman'da otomobilin takla atması güvenlik kamerasınca kaydedildi, System.String[]

Adıyaman'da otomobilin takla atması sonucu iki kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Adıyaman- Çelikhan kara yolunda Zeliha Yaprak idaresindeki 34 LY 5791 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi yakınlarında takla attı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Kayra Koray Yaprak yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çevredeki akaryakıt istasyonunun kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilin kaldırıma çarparak takla atması yer alıyor.

Çelikhan, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:46 Kaynak: AA
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