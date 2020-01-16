Adıyaman'da otomobilin takla atması güvenlik kamerasınca kaydedildi - Son Dakika

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Kayra Koray Yaprak yaralandı.

Adıyaman 'da otomobilin takla atması sonucu iki kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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