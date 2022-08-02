İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

02.08.2022 16:05
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da, otomobille çarpıştıktan sonra taklalar atarak yan yatan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Adıyaman'da, otomobille çarpıştıktan sonra taklalar atarak yan yatan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Küpeli idaresindeki 02 AJ 204 plakalı otomobil Siteler Mahallesi Polis Amca İlkokulu yakınlarında Bilal İçen idaresindeki 02 FZ 019 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Mehmet Küpeli idaresindeki otomobil taklalar atarak yan yattı. Meydana gelen kazada otomobil sürücülerinden Mehmet Küpeli yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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