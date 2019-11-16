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Adıyaman'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

6 saat önce

Adıyaman'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralıADIYAMAN'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

ADIYAMAN'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Küçük Sanayi Sitesi kavşağında Ali Köse yönetimindeki 34 HD 0002 plakalı hafif ticari araç ile Hamza Dolaşkan'ın kullandığı 02 DD 431 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Adıyaman'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Altınşehir, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 05:24 Kaynak: DHA
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