Kaza, akşam saatlerinde Gölbaşı- Adıyaman karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Yakup Yıldırım yönetimindeki 07 D 5286 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Diyarbakırlıoğlu yönetimindeki 02 ZA 629 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ve Abubekir Diyarbakırlıoğlu yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Adıyaman, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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