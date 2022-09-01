Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

01.09.2022 19:48
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

ADIYAMAN'da, otomobille hafif ticari aracın kafa kafaya çalışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'da, otomobille hafif ticari aracın kafa kafaya çalışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gölbaşı- Adıyaman karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Yakup Yıldırım yönetimindeki 07 D 5286 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Diyarbakırlıoğlu yönetimindeki 02 ZA 629 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ve Abubekir Diyarbakırlıoğlu yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Adıyaman, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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