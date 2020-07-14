Adıyaman'da otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'da otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralıADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, kamyonetle otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

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ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, kamyonetle otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Gölbaşı- Kahramanmaraş yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Fırat Alan yönetimindeki 23 AAU 406 plakalı otomobille, karşı yönden gelen Mirvan Gezer'in kullandığı 31 DM 455 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada iki aracın sürücüsü ile otomobilde yolcu olan Cemile Doğan yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Fırat Alan ve Cemile Doğan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kahramanmaraş, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 20:57 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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