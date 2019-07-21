Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Adıyaman'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

16 dakika önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü ile motosikletteki diğer kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü ile motosikletteki diğer kişi yaralandı.
Naci Kılınç yönetimindeki 02 DB 344 plakalı otomobil, Arif Atalay Bulvarı'nda karşı yönden gelen Mesut Tan'ın kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Tan ile yanında bulunan Okan Dağ yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Adıyaman, Besni, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 10:00 Kaynak: AA
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