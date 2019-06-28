Adıyaman'da otomobille traktör çarpıştı: 7 yaralı
8 dakika önce
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:57 Kaynak: AA
'ın Gerger
ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Yakup Dayan idaresindeki 34 PM 8771 plakalı otomobil, Onevler köyünde traktörle çarpıştı.
Kazada sürücü Dayan ile otomobilde bulunan Nergiz, Sibel, Mehmet Eren
, Fatma, Gökhan ve Zeynep Dayan yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Gerger Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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