Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da otomobille traktör çarpıştı: 7 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Adıyaman'da otomobille traktör çarpıştı: 7 yaralı

8 dakika önce

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobille traktör çarpıştı: 7 yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Yakup Dayan idaresindeki 34 PM 8771 plakalı otomobil, Onevler köyünde traktörle çarpıştı.
Kazada sürücü Dayan ile otomobilde bulunan Nergiz, Sibel, Mehmet Eren, Fatma, Gökhan ve Zeynep Dayan yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Gerger Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:57 Kaynak: AA
otomobil, traktör, gerger, adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adıyaman'da görülen 20 santimlik çekirge şaşırttı Rusya Lideri Putin ve ABD Lideri Trump, Türkiye'yi konuştu Son dakika! İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve tüm yardımcıları istifa etti 23 Haziran'dan sonra 4 parti masaya oturdu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 16:05:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da otomobille traktör çarpıştı: 7 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]