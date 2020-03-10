Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

6 saat önce

Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralıADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Adıyaman- Gölbaşı yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Atmalı köyü yakınlarında Ahmet Özkan'ın kullandığı 02 AAZ 910 plakalı otomobil, aynı yönde giden Ercan Atalay yönetimindeki 02 HK 693 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile Bekir Özcan yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman Gölbaşı, Adıyaman, Besni, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 05:35 Kaynak: DHA
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