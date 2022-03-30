ADIYAMAN'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI 4 YARALI - Son Dakika
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ADIYAMAN'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI 4 YARALI

30.03.2022 13:57

ADIYAMAN'da, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, sürücüler dahil 4 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'da, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, sürücüler dahil 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yarmakaya köyü yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine giden Mehmet Aslantaş yönetimindeki 27 U 2420 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Fatih Akdağ'ın kullandığı 06 ED 7669 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile araçlardaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Adıyaman Eğittim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADIYAMAN'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI 4 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ADIYAMAN'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI 4 YARALI - Son Dakika
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